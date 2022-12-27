У Києво-Печерській лаврі звернулися до Президента не забирати церкви

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Як розповів митрополит, 26 грудня директор державного заповідника “Києво-Печерська лавра” повідомив йому, що 31 числа закінчується термін оренди Успенського та Трапезного соборів на території Лаври.

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“Вже 1 січня ми не маємо права переступати пороги Трапезного і Успенського соборів. Нас ніхто не сповістив письмово хоча б за місяць, у нас на руках довгострокові договори оренди, ми служили до війни щодня”, — розповів намісник Лаври.

Владика закликав Зеленського прийти до Лаври, щоб переконатися “на власні очі, скільки вірян приходять на богослужіння у недільний чи святковий день”.

Нагадаємо

СБУ з кінця листопада проводить обшуки у єпархіях УПЦ МП по усій Україні. Однією з перших перевірка відбулася у Києво-Печерській Лаврі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, що мета влади — боротьба не з церквою московського патріархату, а з конкретними людьми, що загрожують безпеці країни, навіть якщо вони в рясі.