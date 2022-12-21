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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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"Ми не боремося з церквою як з релігійною інституцією" - Данілов

"Ми не боремося з церквою як з релігійною інституцією" - Данілов

Київ • УНН

 • 390692 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, що мета влади - боротьба не з церквою московського патріархату, а з конкретними людьми, що загрожують безпеці країни, навіть якщо вони в рясі. Про це він повідомив в інтерв’ю "Голосу Америки", передає УНН.

Цитата

«Ми не боремося з церквою як з релігійною інституцією. Ми сьогодні ухвалюємо рішення стосовно осіб, які безпосередньо беруть участь у цьому процесі. І якщо СБУ, яка веде ці процеси, вважає, що та чи інша людина є небезпечною для нашої країни, то ми приймаємо відповідні рішення, і нам байдуже чи людина в рясі, чи в Brioni, чи в якомусь іншому одязі. Це буде стосуватися будь-яких людей, які підтримують російську федерацію, які їй сьогодні допомагають і шкодять нашій національній безпеці», – розповів Данілов, коментуючи роботу української влади щодо деструктивної роботи російської православної церкви в Україні.

Деталі

Він додав, що, з урахуванням чутливості цього питання, "СБУ мала мати вже стовідсоткові докази того, що саме ці люди співпрацюють, мають до цього відношення, і є відповідні кримінальні провадження по кожному учаснику цього процес". Тому цей процес зрушив з мертвої точки.

«На жаль, ми 30 років не звертали уваги на цю проблему і дозволяли поводитися у нашій країні певним елементам так, як вони поводилися. Але вони мали свого часу, особливо після 24 лютого, прийняти сторону нашої країни, відмовитися повністю від того всього російського, якщо воно там було, поставити крапку у цьому питанні. На жаль, не всі це зробили. І ті, хто цього не зробив або не зробить, матимуть наслідки безпосередньо для себе», – додав Данілов.

Доповнення

СБУ з кінця листопада проводить обшуки у єпархіях УПЦ МП по Україні. Однією з перших перевірка пройшла у Києво-Печерській Лаврі.

Українські Національні Новини

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