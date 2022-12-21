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"Мы не боремся с церковью как с религиозным институтом" - Данилов

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что цель власти – борьба не с церковью московского патриархата, а с конкретными людьми, угрожающими безопасности страны, даже если они в рясе. Об этом он сообщил в интервью "Голосу Америки", передает УНН.

Цитата

"Мы не боремся с церковью как с религиозным институтом. Мы сегодня принимаем решения относительно лиц, непосредственно участвующих в этом процессе. И если СБУ, которая ведет эти процессы, считает, что тот или иной человек опасен для нашей страны, то мы принимаем соответствующие решения, и нам безразлично в рясе ли человек, или в Brioni, или в какой-то другой одежде. Это будет касаться любых людей, которые поддерживают российскую федерацию, которые ей сегодня помогают и вредят нашей национальной безопасности", - рассказал Данилов, комментируя работу украинской власти по деструктивной работе российской православной церкви в Украине.

Детали

Он добавил, что, с учетом чувствительности этого вопроса, "СБУ должна иметь уже стопроцентные доказательства того, что именно эти люди сотрудничают, имеют к этому отношение, и есть соответствующие уголовные производства по каждому участнику этого процесса". Поэтому этот процесс сдвинулся с мертвой точки.

"К сожалению, мы 30 лет не обращали внимания на эту проблему и позволяли вести себя в нашей стране определенным элементам так, как они вели себя. Но они должны были в свое время, особенно после 24 февраля, принять сторону нашей страны, отказаться полностью от всего российского, если оно там было, поставить точку в этом вопросе. К сожалению, не все это сделали. И те, кто этого не сделал или не сделает, будут иметь последствия непосредственно для себя", – добавил Данилов.

Дополнение

СБУ с конца ноября проводит обыски в епархиях УПЦ МП по Украине. Одной из первых проверка прошла в Киево-Печерской Лавре.

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