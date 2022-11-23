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СБУ виклала фотозвіт з обшуків у Лаврі та приміщеннях УПЦ МП: знайшли мільйони готівки та "сумнівних" громадян рф

СБУ виклала фотозвіт з обшуків у Лаврі та приміщеннях УПЦ МП: знайшли мільйони готівки та "сумнівних" громадян рф

Київ • УНН

 • 1380334 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. СБУ повідомила, що знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян рф під час безпекових заходів у приміщеннях УПЦ (МП), зокрема, у Києво-Печерській Лаврі та на Рівненщині, пише УНН.

Цитата

"Служба безпеки України завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи, які проводила на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині", - повідомили у СБУ.

Деталі

У взаємодії зі співробітниками Нацполіції та Нацгвардії, як повідомляється, було ретельно перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб.

"Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни рф, що перебували на території об’єктів. Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження", - заявили у СБУ.

Як повідомляється, також на території Києво-Печерської Лаври перебував 32-річний громадянин України. "Він може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства «Антван». При цьому він є довіреною особою власника однойменної російської компанії «ANTVAN GROUP» – громадянина рф Орлова О.В., який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження", - вказали у спецслужбі.

Окрім того, за даними СБУ, під час безпекових заходів виявлено:

  • проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди «русского мира»;
  • готівку на загальну суму понад 2 млн грн, більше ніж 100 тис. доларів США та декілька тисяч російських рублів.

"Вказані безпекові заходи відбувалися у межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", - підкреслили у спецслужбі.

Доповнення

22 листопада СБУ проводила контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, а також на Рівненщині на території Корецького Свято-Троїцького монастиря, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

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