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У СБУ підтвердили, що прийшли у Києво-Печерську Лавру: пояснили причину і показали фото

У СБУ підтвердили, що прийшли у Києво-Печерську Лавру: пояснили причину і показали фото

Київ • УНН

 • 775838 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, зокрема, для недопущення використання Лаври як осередку «русского мира», перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, зберігання зброї. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

Цитата

«Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві. Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що зокрема, враховуючи збройну агресію рф, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.

У СБУ зазначають, що вказані заходи проводяться для:

  • недопущення використання Лаври як осередку «русского мира»;
  • перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;
  • убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:

  • проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

«Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України», - інформує СБУ.

Доповнення

Раніше Служба безпеки України повідомляла, що відкрила кримінальне провадження щодо прославляння «русского мира» у Києво-Печерській Лаврі у столиці. 22 листопада УНН повідомляв з посиланням на джерело, що до Києво-Печерської Лаври прийшла з обшуками СБУ.

Перед цим священник та викладач Київської православної богословської академії Михайло Омелян в своєму Facebook опублікував відео, де на території Києво-Печерської Лаври йде молебень за росію.

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