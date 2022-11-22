В СБУ подтвердили, что пришли в Киево-Печерскую Лавру: объяснили причину и показали фото
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, в частности, для недопущения использования Лавры как ячейки «русского мира», проверки данных об использовании помещений УПЦ для скрытия диверсионно-разведывательных групп, хранении оружия. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.
Цитата
«Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (по безопасности) мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве. Эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в частности, учитывая вооруженную агрессию рф, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан.
В СБУ отмечают, что указанные мероприятия проводятся для:
-
- недопущения использования Лавры как ячейки «русского мира»;
-
- проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.;
-
- защиты населения от провокаций и террористических актов.
-
При непосредственном участии представителей церкви правоохранители:
-
- проводят осмотр территории и помещений Лавры для выявления запрещенных к обращению предметов;
-
- осуществляют проверку лиц на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.
-
«Все действия совершаются в рамках действующего законодательства. Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины», - информирует СБУ.
Дополнение
Ранее Служба безопасности Украины сообщала, что открыла уголовное производство относительно прославления «русского мира» в Киево-Печерской Лавре в столице. 22 ноября УНН сообщал со ссылкой на источник, что в Киево-Печерскую Лавру пришла с обысками СБУ.
Перед этим священник и преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омелян в своем Facebook опубликовал видео, где на территории Киево-Печерской Лавры идет молебен за россию.