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СБУ завела справу через прославляння "русского мира" у Києво-Печерській Лаврі

СБУ завела справу через прославляння "русского мира" у Києво-Печерській Лаврі

Київ • УНН

 • 366777 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Служба безпеки України повідомила, що відкрила кримінальне провадження щодо прославляння «русского мира» у Києво-Печерській Лаврі у столиці, пише УНН.

Цитата

"Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада 2022 року в одному з храмів Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють "русскій мір", - повідомили у СБУ.

Деталі

Слідство, як повідомляється, здійснюється за ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників.

Наразі усі матеріали скеровані для проведення відповідних експертиз.

Раніше очільник СБУ Василь Малюк заявив, що цей інцидент не залишиться без відповідної реакції.

"Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України, чекає на "пробудження матушкі-русі", мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів", - заявив керівник СБУ Василь Малюк.

Раніше

Священник та викладач Київської православної богословської академії Михайло Омелян в своєму Facebook опублікував відео, де на території Києво-Печерської Лаври йде молебень за росію.

Українські Національні Новини

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