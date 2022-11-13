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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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В Києво-Печерській Лаврі моляться за росію – оприлюднене відео

В Києво-Печерській Лаврі моляться за росію – оприлюднене відео

Київ • УНН

 • 664270 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Священник та викладач Київської православної богословської академії Михайло Омелян в своєму Facebook опублікував відео, де на території Києво-Печерської Лаври йде молебень за росію. Про це інформує УНН.

Цитата

«На території Києво-Печерської Лаври у 262-й день повномасштабного російського вторгнення моляться за росію. Наші захисники Батьківщини віддають своє життя захищаючи державу і народ, а в УПЦ, та що ніби не МП, та що зрадила Україну і зараз намагається відбілитися від крові гуманітарною “допомогою” – все ще досі молиться за росію. “Звон плывет, плывет над россиею, пробуждается матушка-русь”. Відео отримав від випускника КПБА, який з друзями зайшов в храм Всіх святих печерських у Лаврі», – повідомив Омелян.

Нагадаємо

У росії хочуть створити приватну військову організацію (ПВК) при російській православній церкві для війни в Україні.

Українські Національні Новини

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