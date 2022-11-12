РосЗМІ повідомили про плани створити ПВК при рпц для війни в Україні

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Координаційний директор ПВК «Андріївський хрест» володимир хільченко заявив, що основним завданням компанії є підготовка добровольців для війни проти України. У планах створити власні батальйони.

ПВК «Андріївський хрест», який організовано з благословення настоятеля храму олексія ганьжина, утворюють з 2017 року. Її засновниками виступили представники громади Морського Кронштадського Микільського Собору.

Представник організації розповів, що навчальний центр при ПВК може навчати від 70 до 100 осіб. Записатися на підготовку може "будь-який охочий з вулиці, який збирається на СВО" - так у рф називають війну проти України. Навчання йтиме "на приватні пожертвування та на особисті гроші учасників", додав хільченко.

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Як писав УНН, у росії чоловікам пропонують йти на війну та вбивати українців в обмін на списання боргів за комуналку.