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Координационный директор ЧВК «Андреевский крест» владимир хильченко заявил, что основной задачей компании является подготовка добровольцев для войны против Украины. В планах создать собственные батальоны.

ЧВК «Андреевский крест», которая организована по благословению настоятеля храма алексия ганьжина, создают с 2017 года. Её основателями выступили представители общины Морского Кронштадтского Никольского Собора.

Представитель организации рассказал, что учебный центр при ЧВК может обучать от 70 до 100 человек. Записаться на подготовку может “любой желающий с улицы, который собирается на СВО” - так в россии называют войну против Украины. Обучение будет идти “на частные пожертвования и на личные деньги участников”, добавил хильченко.

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Как писал УНН, в россии мужчинам предлагают идти на войну и убивать украинцев в обмен на списание долгов за коммуналку.