СБУ завела дело из-за прославления "русского мира" в Киево-Печерской Лавре
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что открыла уголовное производство относительно прославления «русского мира» в Киево-Печерской Лавре в столице, пишет УНН.
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"Служба безопасности начала уголовное производство по факту инцидента, произошедшего 12 ноября 2022 года в одном из храмов Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Тогда во время богослужения в храме звучали восхваляющие "русский мир" тезисы пропагандистского характера", - сообщили в СБУ.
Детали
Следствие, как сообщается, осуществляется по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников.
В настоящее время все материалы направлены на проведение соответствующих экспертиз.
Ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что этот инцидент не останется без ответной реакции.
"Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала россия против Украины, ждет "пробуждения матушки-руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений", - заявил руководитель СБУ Василий Малюк.
Ранее
Священник и преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омелян в своем Facebook опубликовал видео, где на территории Киево-Печерской Лавры идет молебен за россию.