СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Служба безпеки України проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі у столиці. Про це журналісту УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Деталі
Так, джерело повідомило, що СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі.
ЗМІ повідомляють, що нібито перевіряють, чи немає в приміщеннях зброї й, чи не ховаються на території Лаври ДРГ.
Доповнення
Раніше Служба безпеки України повідомляла, що відкрила кримінальне провадження щодо прославляння «русского мира» у Києво-Печерській Лаврі у столиці.
Перед цим священник та викладач Київської православної богословської академії Михайло Омелян в своєму Facebook опублікував відео, де на території Києво-Печерської Лаври йде молебень за росію.