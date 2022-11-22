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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі

СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі

Київ • УНН

 • 415141 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Служба безпеки України проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі у столиці. Про це журналісту УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Деталі

Так, джерело повідомило, що СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі.

ЗМІ повідомляють, що нібито перевіряють, чи немає в приміщеннях зброї й, чи не ховаються на території Лаври ДРГ.

Доповнення

Раніше Служба безпеки України повідомляла, що відкрила кримінальне провадження щодо прославляння «русского мира» у Києво-Печерській Лаврі у столиці.

Перед цим священник та викладач Київської православної богословської академії Михайло Омелян в своєму Facebook опублікував відео, де на території Києво-Печерської Лаври йде молебень за росію.

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