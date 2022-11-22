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СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре

СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре

Киев • УНН

 • 415139 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской Лавре в столице. Об этом журналисту УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Детали

Так, источник сообщил, что СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре.

СМИ сообщают, что якобы проверяют, нет ли в помещениях оружия и не прячутся ли на территории Лавры ДРГ.

Дополнение

Ранее Служба безопасности Украины сообщала, что открыла уголовное производство из-за прославления «русского мира» в Киево-Печерской Лавре в столице.

Перед этим священник и преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омелян в своем Facebook опубликовал видео, где на территории Киево-Печерской Лавры идет молебен за россию.

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