Детали

Так, источник сообщил, что СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре.

СМИ сообщают, что якобы проверяют, нет ли в помещениях оружия и не прячутся ли на территории Лавры ДРГ.

Дополнение

Ранее Служба безопасности Украины сообщала, что открыла уголовное производство из-за прославления «русского мира» в Киево-Печерской Лавре в столице.

Перед этим священник и преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омелян в своем Facebook опубликовал видео, где на территории Киево-Печерской Лавры идет молебен за россию.