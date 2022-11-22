СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской Лавре в столице. Об этом журналисту УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
Детали
Так, источник сообщил, что СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре.
СМИ сообщают, что якобы проверяют, нет ли в помещениях оружия и не прячутся ли на территории Лавры ДРГ.
Дополнение
Ранее Служба безопасности Украины сообщала, что открыла уголовное производство из-за прославления «русского мира» в Киево-Печерской Лавре в столице.
Перед этим священник и преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омелян в своем Facebook опубликовал видео, где на территории Киево-Печерской Лавры идет молебен за россию.