СБУ выложила фотоотчет с обысков в Лавре и помещениях УПЦ МП: нашли миллионы наличных и "сомнительных" граждан рф

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"Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные (по безопасности) мероприятия, проводимые на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области", - сообщили в СБУ.

Детали

Во взаимодействии с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии, как сообщается, было тщательно проверено более 350 церковных сооружений и 850 человек.

"Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане рф, находившиеся на территории объектов. Некоторые из них при проверке документов предоставили паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а только их копии, или имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения", - заявили в СБУ.

Как сообщается, также на территории Киево-Печерской Лавры находился 32-летний гражданин Украины. "Он может быть причастен к противоправной деятельности в нашей стране пророссийского информационного агентства «Антван». При этом он является доверенным лицом владельца одноименной российской компании «ANTVAN GROUP» – гражданина рф Орлова А.В., который владел в Украине рядом земельных участков и заведений общепита. Сейчас это имущество арестовано в рамках уголовного производства", - указали в спецслужбе.

Кроме того, по данным СБУ, в ходе мер безопасности выявлено:



пророссийскую литературу, которая используется при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды «русского мира»;



наличные деньги на общую сумму более 2 млн грн, более 100 тыс. долларов США и несколько тысяч российских рублей.



"Указанные меры безопасности происходили в рамках действующего законодательства. Отмечаем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - подчеркнули в спецслужбе.

Дополнение

22 ноября СБУ проводила контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также в Ровенской области на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря, женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.