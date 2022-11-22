У межах протидії російським спецслужбам: СБУ прийшла з обшуками у Корецький монастир

Цитата

«На Рівненщині Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією - у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

«Зокрема, враховуючи збройну агресію рф, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян», - інформують в СБУ.

Зазначається, що вказані заходи проводяться для:



недопущення використання релігійних громад в якості осередку «русского міра»;



перевірки даних про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;



убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.



За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:



проводять огляд вказаних території та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів;



здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.



«Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Служба безпеки України 22 листопада повідомила, що проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.



Раніше Служба безпеки України повідомляла, що відкрила кримінальне провадження щодо прославляння «русского мира» у Києво-Печерській Лаврі у столиці.

Перед цим священник та викладач Київської православної богословської академії Михайло Омелян в своєму Facebook опублікував відео, де на території Києво-Печерської Лаври йде молебень за росію.