В рамках противодействия российским спецслужбам: СБУ пришла с обысками в Корецкий монастырь

Цитата

«В Ровенской области Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря (г. Корец), женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (с. Серники Заречненского района) и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией – в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

«В частности, учитывая вооруженную агрессию рф, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан», - информируют в СБУ.

Отмечается, что указанные мероприятия проводятся для:



недопущение использования религиозных общин в качестве ячейки «русского мира»;



проверки данных об использовании помещений монастырей для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.;



обезопасения населения от провокаций и террористических актов.



При непосредственном участии представителей церкви правоохранители:



проводят осмотр указанных территории и помещений с целью выявления запрещенных к обращению предметов;



осуществляют проверку лиц на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.



«Все действия совершаются в пределах действующего законодательства. Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины[57], - говорится в сообщении.

Дополнение

Служба безопасности Украины 22 ноября сообщила, что проводит контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.



Ранее Служба безопасности Украины сообщала, что открыла уголовное производство по прославлению «русского мира» в Киево-Печерской Лавре в столице.

Перед этим священник и преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омелян в своем Facebook опубликовал видео, где на территории Киево-Печерской Лавры идет молебен за россию.