Государству вернули Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры

Цитата

«Завершила работу Комиссия по приему-передаче Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской Православной Церкви государству. В комиссию вошли представители Национального заповедника, юридической компании «Миллер», УПЦ, МКИП», - написал Ткаченко в Telegram.

Подробности

По его словам, комиссия начала свою работу 2 января этого года и занималась инвентаризацией имущества, а также составлением акта технического осмотра двух зданий.

«Работа Комиссии обеспечила комплексное описание имущества Успенского собора и Трапезной церкви, состояние иконостасов и икон, другого имущества, чтобы вернуть его балансодержателю. По итогам работы комиссии был подписан соответствующий акт возврата зданий со стороны УПЦ. Несмотря на то, что на последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать Акт, это не препятствие для возвращения государственного имущества», - сообщил Ткаченко.

Дополнение

Ранее сообщалось, что создана межведомственная правительственная группа, которая будет изучать вопрос о дальнейшем использовании имущества Киево-Печерской Лавры.

Министерство культуры и информационной политики рекомендовало Лаврскому заповеднику не продлевать соглашение с УПЦ МП на аренду Успенского собора и Трапезной церкви в Верхней Лавре.

С 1 января 2023 года клирики УПЦ МП не имеют доступа к храмам Верхней лавры, после того как Национальный заповедник “Киево-Печерская лавра” не продлил этой конфессии срок аренды Успенского собора и Трапезной церкви.

1 декабря 2022 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ.



