“Це буде разовий дозвіл, далі будуть перемовини” : Митрополит Епіфаній щодо проведення різдвяного служіння ПЦУ

Цитата

“Це буде разовий дозвіл на служіння на свято Різдва Христова. А далі ми будемо вести перемовини для того, щоб нам було підписано договори про користування храмами Верхньої Лаври. Це питання тільки часу”, – заявив митрополит.

Деталі

Він зазначив, що українська церква має інший дух та відрізняється від російського православ’я. Тому наразі Україна поступово відходить від російських традицій. Це також буде стосуватися монастиря на території Києво-Печерської Лаври.

“Ми не будемо нічого руйнувати – це музей. Ми хочемо творити свій православний український світ – мирний і спокійний, який покликаний задовольняти потреби вірних. Робити все задля того, щоб разом будувати наше спільне майбутнє – і держави і церкви. Держава і церква дуже тісно пов’язані між собою. Не може бути тіло українським, а душа російською. Тобто, ми хочемо будувати єдину сильну, демократичну державу, в якій буде сильна, єдина, помісна українська православна церква”, – наголосив Епіфаній.

Митрополит додав, що Україна стала на шлях реформи церковного календаря. У зв’язку з війною цей процес відбувається дуже швидко і динамічно. І тому Церква реагує на запити вірян.

“Згідно з опитуванням ми бачимо, що зараз кількість тих, які бажають зміни, є можливо навіть більше, ніж тих, які хочуть залишитися на старому стилі. Це не стосується тільки святкування Різдва. Це стосується святкування інших важливих церковних дат протягом року, до яких ми дуже звикли. І якщо їх міняти, то ми повинні бути усвідомлені щодо того, що ми стаємо на рейки нового календаря, і святкуємо дати по іншому”, – говорить він.

Водночас, ПЦУ дозволить на засіданні священного синоду дозволить повністю перейти на Юліанський календар тим парафіям, які вирішили, що повністю хочуть на нього перейти.

Коментуючи питання стосовно дати святкування Покрови, митрополит зазначив, що це питання трохи складне у зв’язку з тим, що 14 жовтня, в цей день Україна святкує декілька подій – не тільки суто церковне свято, але і День Козацтва, День українського війська, День УПА. Тому, можливо, за новим календарем, Покрову святкуватимуть також 14 жовтня.

Доповнення

Правоохоронці у Києві готуються забезпечувати правопорядок під час богослужіння ПЦУ в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.