"Это будет разовое разрешение, дальше будут переговоры" : Митрополит Епифаний о проведении рождественского служения ПЦУ

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“Это будет разовое разрешение на служение на праздник Рождества Христова. А дальше мы будем вести переговоры для того, чтобы нам были подписаны договора о пользовании храмами Верхней Лавры. Это вопрос только времени”, – заявил митрополит.

Детали

Он отметил, что украинская церковь имеет другой дух и отличается от русского православия. Поэтому сейчас Украина постепенно отходит от российских традиций. Это также будет касаться монастыря на территории Киево-Печерской Лавры.

“Мы не будем ничего разрушать – это музей. Мы хотим творить свой православный украинский мир – мирный и спокойный, который призван удовлетворять потребности верующих. Делать все для того, чтобы вместе строить наше общее будущее – и государства и церкви. Государство и церковь очень тесно связаны между собой. Не может быть тело украинским, а душа русской. То есть, мы хотим строить единое сильное, демократическое государство, в котором будет сильная, единая, поместная украинская православная церковь”, – подчеркнул Епифаний.

Митрополит добавил, что Украина стала на путь реформы церковного календаря. В связи с войной этот процесс происходит очень быстро и динамично. И поэтому Церковь реагирует на запросы верующих.

“Согласно опросу мы видим, что сейчас количество желающих изменения, возможно даже больше, чем тех, которые хотят остаться на старом стиле. Это не касается только празднования Рождества. Это касается празднования других важных церковных дат в течение года, к которым мы очень привыкли. И если их менять, то мы должны быть осознаны относительно того, что мы становимся на рельсы нового календаря, и празднуем даты по другому”, – говорит он.

В то же время, ПЦУ позволит на заседании священного синода позволит полностью перейти на Юлианский календарь тем прихожанам, которые решили, что полностью хотят на него перейти.

Комментируя вопрос относительно даты празднования Покрова, митрополит отметил, что этот вопрос немного сложный в связи с тем, что 14 октября, в этот день Украина празднует несколько событий – не только чисто церковный праздник, но и День Казачества, День украинского войска, День УПА. Поэтому, возможно, по новому календарю, Покрову будут праздновать также 14 октября.

Дополнение

Правоохранители в Киеве готовятся обеспечивать правопорядок во время богослужения ПЦУ в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.