Перше богослужіння ПЦУ в Лаврі: у поліції розповіли про заходи безпеки

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За словами Вигівського, для охорони правопорядку по місту буде залучено близько 3000 правоохоронців, з них – майже 1700 поліцейських, близько 1000 рятувальників та більш як 200 представників сил територіальної оборони.

Відповідна кількість правоохоронців буде вести службу біля Києво-Печерської Лаври, зокрема, на території верхньої Лаври, де розташований Успенський собор, зазначив правоохоронець.

"Наша задача – не допустити порушення правопорядку, провокацій... Ми готуємося до цього і готові", – сказав Вигівський і додав, що інформації про можливі провокації немає.

Нагадаємо

Завтра, 7 січня, Митрополит Епіфаній звершить богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Лаври.