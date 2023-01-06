Перше богослужіння ПЦУ в Лаврі: у поліції розповіли про заходи безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Правоохоронці у Києві готуються забезпечувати правопорядок під час богослужіння ПЦУ в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в Києві Іван Вигівський у ефірі телемарафону, передає УНН.
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За словами Вигівського, для охорони правопорядку по місту буде залучено близько 3000 правоохоронців, з них – майже 1700 поліцейських, близько 1000 рятувальників та більш як 200 представників сил територіальної оборони.
Відповідна кількість правоохоронців буде вести службу біля Києво-Печерської Лаври, зокрема, на території верхньої Лаври, де розташований Успенський собор, зазначив правоохоронець.
"Наша задача – не допустити порушення правопорядку, провокацій... Ми готуємося до цього і готові", – сказав Вигівський і додав, що інформації про можливі провокації немає.
Нагадаємо
Завтра, 7 січня, Митрополит Епіфаній звершить богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Лаври.