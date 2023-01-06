Первое богослужение ПЦУ в Лавре: в полиции рассказали о мерах безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Правоохранители в Киеве готовятся обеспечивать правопорядок во время богослужения ПЦУ в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в Киеве Иван Выговский в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
По словам Выговского, для охраны правопорядка по городу будет привлечено около 3000 правоохранителей, из них – почти 1700 полицейских, около 1000 спасателей и более 200 представителей сил территориальной обороны.
Соответствующее количество правоохранителей будет вести службу возле Киево-Печерской Лавры, в частности, на территории верхней Лавры, где расположен Успенский собор, отметил правоохранитель.
"Наша задача – не допустить нарушения правопорядка, провокаций... Мы готовимся к этому и готовы", – сказал Выговский и добавил, что информации о возможных провокациях нет.
Напомним
Завтра, 7 января, Митрополит Епифаний совершит богослужение по случаю Рождества Христова в Успенском соборе Лавры.