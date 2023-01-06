Первое богослужение ПЦУ в Лавре: в полиции рассказали о мерах безопасности

Детали

По словам Выговского, для охраны правопорядка по городу будет привлечено около 3000 правоохранителей, из них – почти 1700 полицейских, около 1000 спасателей и более 200 представителей сил территориальной обороны.

Соответствующее количество правоохранителей будет вести службу возле Киево-Печерской Лавры, в частности, на территории верхней Лавры, где расположен Успенский собор, отметил правоохранитель.

"Наша задача – не допустить нарушения правопорядка, провокаций... Мы готовимся к этому и готовы", – сказал Выговский и добавил, что информации о возможных провокациях нет.

Напомним

Завтра, 7 января, Митрополит Епифаний совершит богослужение по случаю Рождества Христова в Успенском соборе Лавры.