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Різдвяне богослужіння у Києво-Печерській Лаврі проведе митрополит Епіфаній

Київ • УНН

 • 645567 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Богослужіння з нагоди Різдва Христового Митрополит Епіфаній звершить в Успенському соборі Лаври, про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Православної церкви України

Різдвяне богослужіння у Києво-Печерській Лаврі проведе митрополит Епіфаній

Деталі

«Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври», - йдеться у повідомленні.

Початок богослужіння о 9 годині ранку.

Додамо

З 1 січня 2023 року клірики УПЦ МП не мають доступу до храмів Верхньої лаври, після того як Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” не продовжив цій конфесії термін оренди Успенського собору і Трапезної церкви.

1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ.
Сам же комплекс перебуває у власності держави.

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