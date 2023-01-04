Різдвяне богослужіння у Києво-Печерській Лаврі проведе митрополит Епіфаній

Деталі

«Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври», - йдеться у повідомленні.

Початок богослужіння о 9 годині ранку.

Додамо

З 1 січня 2023 року клірики УПЦ МП не мають доступу до храмів Верхньої лаври, після того як Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” не продовжив цій конфесії термін оренди Успенського собору і Трапезної церкви.

1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ.

Сам же комплекс перебуває у власності держави.