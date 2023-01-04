Рождественское богослужение в Киево-Печерской Лавре проведет митрополит Епифаний

Детали

«После получения соответствующего разрешения сообщаем верующим и общественности, что праздничную Божественную литургию по случаю Рождества Христова Предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 2023 года в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры», - говорится в сообщении.

Начало богослужения в 9 часов утра.

Добавим

С 1 января 2023 года клирики УПЦ МП не имеют доступа к храмам Верхней лавры, после того как Национальный заповедник “Киево-Печерская лавра” не продлил этой конфессии срок аренды Успенского собора и Трапезной церкви.

1 декабря 2022 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ.

Сам же комплекс находится в собственности государства.