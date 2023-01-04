Рождественское богослужение в Киево-Печерской Лавре проведет митрополит Епифаний
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Богослужение по случаю Рождества Христова Митрополит Епифаний совершит в Успенском соборе Лавры, об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Православной церкви Украины
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«После получения соответствующего разрешения сообщаем верующим и общественности, что праздничную Божественную литургию по случаю Рождества Христова Предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 2023 года в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры», - говорится в сообщении.
Начало богослужения в 9 часов утра.
Добавим
С 1 января 2023 года клирики УПЦ МП не имеют доступа к храмам Верхней лавры, после того как Национальный заповедник “Киево-Печерская лавра” не продлил этой конфессии срок аренды Успенского собора и Трапезной церкви.
1 декабря 2022 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ.
Сам же комплекс находится в собственности государства.