В Киево-Печерской Лавре началось богослужение под руководством митрополита Епифания
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В Киево-Печерской Лавре началось рождественское богослужение под руководством главы ПЦУ, митрополита Епифания, пишет УНН.
Детали
Богослужение под руководством митрополита Епифания началось в главном храме Киево-Печерской Лавры – в Успенском соборе.
Накануне полиция Киева сообщала, что ужесточила меры безопасности на Рождественские праздники. В день Рождества Христова стражи порядка в усиленном режиме несут службу возле культовых сооружений во время проведения богослужений, а также следят за правопорядком у праздничных локаций.
За правопорядком следят работники структурных подразделений полиции Киева, нацгвардейцы, военные и сотрудники ГСЧС.
Дополнение
Это первая рождественская служба Православной церкви Украины в Успенском соборе на территории Лавры. Ранее богослужения здесь проводила только УПЦ московского патриархата.
Епифаний сообщал, что разрешение на проведение рождественского богослужения ПЦУ на территории Успенского собора является одноразовой акцией.
Перед этим на баланс государства из пользования УПЦ (МП) вернули Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры.