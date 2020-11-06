Дитячий садок та піар на порожньому місті: економісти оцінили аудит української економіки

“Мені не зовсім зрозуміла доцільність цього аудиту. Це виглядає піаром на порожньому місті. Мова йде про те, що в нас взагалі повинен відбуватися ретельний аналіз, передусім, звіту про виконання державного бюджету. І його планування — не на рік, а середньострокове — на три. Аудит на рівні десятиріч української економіки, і відповідно, тут же затвердження річного бюджету, мені здається дуже великим протиріччям. Я б хотів бачити не аудит втрачених можливостей минулого, а навпаки — стратегічний документ про майбутнє, як саме Україна входитиме в топ-20 країн по веденню бізнесу, захисту інвестицій, конкурентоздатності тощо”, — сказав Блінов.

Він наголосив, що аудит, за своєю суттю, — це все ж таки звіт про виконання певних цифрових показників за попередні періоди і, відповідно, це аналіз поточного стану ситуації в країні. І лише якщо за результатами аудиту йде затвердження якоїсь стратегії розвитку — це тоді правильний крок.

Окрім того, виконавчий директор ГО “Економічний дискусійний клуб” Олег Пендзин заявив, що аудит української економіки нагадує дитячий садок.

“Давайте, я вам анекдот розкажу: „Маленький єврейчик вихваляється татові й каже, що сьогодні зекономив 15 копійок, бо всю дорогу біг за тролейбусом, а той взяв і вдарив його по голові і каже: "Ідіот, ти міг бігти за таксі й зекономити гривню...“. Власне, цей анекдот згадується, коли ви слухаєте виступ пана (прем’єр-міністра України Дениса - ред.) Шмигаля. Україна втратила один трильйон доларів — серйозно? Україна пів трильйона доларів недоотримала на корисних копалинах, які винайдені, але недобуті... Мені важко коментувати ті речі, тому що у нас в Україні дуже сильно люблять слово "аби" й "або". От якби у нас в даній ситуації, щось було - то ми б, напевно, були багатші, якби в нас Конституційний суд не видав дуже цікавих рішень, напевно, ми б до кінця цього року мали б транш від МВФ і, напевно, ми були б багатші, але ж ми не стали багатші, ми живемо в реальному світі... Все це нагадує мені дитячий садок”, — сказав Пендзин.

На його думку, нічого конструктивного в аудиті він сьогодні не почув.

“Жодних якихось реальних речей. Коли ми говоримо про аудит, напевно, перше питання, яке варто було визначити - скільки держава мала б заплатити людям, і скільки вона не заплатила, бо гроші вкрали недобросовісні чиновники”, — зазначив експерт.

За його словами, такий аудит більше б зацікавив людей.

“Я не побачив в цьому аудиті того, чого я власне хотів побачити. Я хотів там побачити не просто фрази з приводу того скільки ми не добули корисних копалин з української землі, і те, що ми не так добре продали ту землю, як хотілося б. Я хотів би почути, а що ми в реальній дійсності мали б зробити, щоб вже завтра люди стали багатші. Тобто аудит передбачав, з моєї точки зору, конкретний аналіз тих чи інших урядових рішень, які б могли покращити людям життя, принаймні, не збільшити ціну на газ для населення. Ми ж почули загальні розмови ні про що...”, — розповів Пендзин.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що економічний аудит показав, що за останні десять років Україна втратила один трильйон доларів США нереалізованого економічного потенціалу.