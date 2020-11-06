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Шмигаль: за десять років українці втратили один трильйон доларів

Шмигаль: за десять років українці втратили один трильйон доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Економічний аудит показав, що за останні десять років Україна втратила один трильйон доларів США нереалізованого економічного потенціалу. Про це під час представлення аудиту повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент УНН.

“Ще навесні Президент поставив завдання нашому уряду проаналізувати, з чим ми заходимо в наступне десятиліття. Без аналізу поточного стану ми не можемо реалістично поставити собі цілі на наступні роки”, - сказав Шмигаль.

Він повідомив, що контрольними запитаннями були: "Чи реалізували ми свій потенціал? Якими є результати управління нашою країною за попередні роки? І як ми виглядаємо в порівнянні з іншими країнами світу, в порівнянні з нашими сусідами?".

“А сьогодні ми вже маємо чітку відповідь — один трильйон доларів ВВП за десять років — не реалізований потенціал нашої країни. Один трильйон втратили усі громадяни України. Втратили через постійні зміни векторів, незавершенні реформи, відсутність довгострокової економічної стратегії, корупцію, неефективне управління”, — повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у п’ятницю, 6 листопада, представляє результати економічного аудиту країни.

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