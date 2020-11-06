Шмыгаль: за десять лет украинцы потеряли один триллион долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Экономический аудит показал, что за последние десять лет Украина потеряла один триллион долларов США нереализованного экономического потенциала. Об этом во время представления аудита сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент УНН.
"Еще весной Президент поставил задачу нашему правительству проанализировать, с чем мы заходим в следующее десятилетие. Без анализа текущего состояния мы не можем реалистично поставить себе цели на последующие годы", - сказал Шмыгаль.
Он сообщил, что контрольными вопросами были: "Реализовали ли мы свой потенциал? Каковы результаты управления нашей страной за предыдущие годы? И как мы выглядим по сравнению с другими странами мира, по сравнению с нашими соседями?".
"А сегодня мы уже имеем четкий ответ - один триллион долларов ВВП за десять лет - не реализованный потенциал нашей страны. Один триллион потеряли все граждане Украины. Потеряли из-за постоянных изменений векторов, незавершенной реформы, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", - сообщил Шмыгаль.
Напомним, Кабинет министров в пятницу, 6 листпада, представляет результаты экономического аудита страны.