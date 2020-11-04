Кабмін у п’ятницю представить економічний аудит України

“Ми прогнозуємо, що наступного року значні державні інвестиції та підтримка бізнесу дозволить економіці швидко відновлюватись. Для цього у нас є стратегія, і в цю п’ятницю ми представимо економічний аудит країни, а також економічну візію до 2030 року”, — сказав прем’єр.

З його слів, це — те, чого дуже потребує Україна для “економічного прориву”.

“У нас амбітна ціль і у нас є потенціал для її досягнення. Ми продемонструємо цей потенціал буквально наприкінці цього тижня”, — додав Шмигаль.

Нагадаємо, зі слів Шмигаля, уряд планує затвердити порядок надання субвенції 5 областям та місту Києву на деякі проекти соціальної інфраструктури із акцентом на медичній та освітній сферах.