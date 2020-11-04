Кабмін планує встановити порядок надання субвенції 5 областям та Києву на проекти соцінфраструктури

"Новообрана влада повинна мати можливість активно працювати. Ми для цього даємо на місця всі потрібні ресурси. І сьогодні у нас на порядку денному теж рішення, направлені на підтримку регіонів. Ми затвердимо порядок надання субвенції 5 областям та місту Києву на деякі проекти соціальної інфраструктури. Акцент на медичній і освітній сферах. Що передбачається: 100 млн грн буде виділено обласному бюджету Харківської області на будівництво нового комплексу обласного центру онкології. 300 млн грн на будівництво нового центру перинатології, акушерства та гінекології у місті Ужгороді. 4 млн грн на реконструкцію приміщення для встановлення лінійного прискорювача у Житомирському обласному онкодиспансері. Також на будівництво нових дитячих садочків у Черкаській та Київській областях буде виділено майже 90 млн грн", - повідомив Шмигаль.

Також очільник Кабміну зазначив, що у контексті розвитку регіонів "хотів би підняти тему ефективності роботи облдержадміністрацій".

Нагадаємо, у ВР закінчили обговорення нової редакції законопроекту про місцеві держадміністрації.