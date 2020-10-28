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У ВР закінчили обговорення нової редакції законопроекту про місцеві держадміністрації

У ВР закінчили обговорення нової редакції законопроекту про місцеві держадміністрації

Київ • УНН

 • 12873 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Робоча група у Верховній Раді України завершила обговорення нової редакції законопроекту про місцеві державні адміністрації. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter ВРУ.

“Постійно діюча Робоча група з упровадження реформи децентралізації влади в Україні Комітету з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування завершила обговорення нової редакції Закону про місцеві державні адміністрації”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, уряд підтримав проект ЗУ “Про внесення деяких змін до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”.

“Цей законопроект має особливе значення у нинішніх умовах пандемії коронавірусної інфекції, оскільки чинним законодавством не передбачено призначення тимчасово виконуючого обов’язки у разі одночасної відсутності через хворобу голови місцевої держадміністрації та його заступників. Врегулювання цього питання необхідне для упередження гальмування роботи місцевих державних адміністрацій”, — зазначив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Нагадаємо, як повідомили в Мінрегіоні, після виборів 25 жовтня необхідно привести у стан дієздатності органи місцевого самоврядування та райдержадміністрації.

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