В ВР закончили обсуждение новой редакции законопроекта о местных госадминистрациях
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Рабочая группа в Верховной Раде Украины завершила обсуждение новой редакции законопроекта о местных государственных администрациях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter ВРУ.
“Постоянно действующая рабочая группа по внедрению реформы децентрализации власти в Украине Комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства завершила обсуждение новой редакции Закона о местных государственных администрациях”, — говорится в сообщении.
Кроме того, правительство поддержало проект Закона “О внесении некоторых изменений в Закон Украины “О местных государственных администрациях”.
“Этот законопроект имеет особое значение в нынешних условиях пандемии коронавирусной инфекции, поскольку действующим законодательством не предусмотрено назначение временно исполняющего обязанности в случае одновременного отсутствия из-за болезни главы местной госадминистрации и его заместителей. Урегулирование этого вопроса необходимо для предотвращения торможения работы местных государственных администраций”, — отметил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
Напомним, как сообщили в Минрегионе, после выборов 25 октября необходимо привести в состояние дееспособности органы местного самоуправления и райгосадминистрации.