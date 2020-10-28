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В ВР закончили обсуждение новой редакции законопроекта о местных госадминистрациях

В ВР закончили обсуждение новой редакции законопроекта о местных госадминистрациях

Киев • УНН

 • 12874 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Рабочая группа в Верховной Раде Украины завершила обсуждение новой редакции законопроекта о местных государственных администрациях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter ВРУ.

“Постоянно действующая рабочая группа по внедрению реформы децентрализации власти в Украине Комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства завершила обсуждение новой редакции Закона о местных государственных администрациях”, — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство поддержало проект Закона “О внесении некоторых изменений в Закон Украины “О местных государственных администрациях”.

“Этот законопроект имеет особое значение в нынешних условиях пандемии коронавирусной инфекции, поскольку действующим законодательством не предусмотрено назначение временно исполняющего обязанности в случае одновременного отсутствия из-за болезни главы местной госадминистрации и его заместителей. Урегулирование этого вопроса необходимо для предотвращения торможения работы местных государственных администраций”, — отметил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Напомним, как сообщили в Минрегионе, после выборов 25 октября необходимо привести в состояние дееспособности органы местного самоуправления и райгосадминистрации.

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