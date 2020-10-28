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У Мінрегіоні планують привести органи місцевого самоврядування після виборів "у стан дієздатності"

У Мінрегіоні планують привести органи місцевого самоврядування після виборів "у стан дієздатності"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Проведення місцевих виборів 25 жовтня стало потужним поштовхом у розвитку регіонів, тепер необхідно привести у стан дієздатності органи місцевого самоврядування та райдержадміністрації. Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінрегіону.

"Проведення місцевих виборів на новій територіальній основі – це потужний поштовх у розвиток регіонів та наближення життя українців до європейських стандартів. Проте після місцевих виборів ми терміново маємо привести у стан дієздатності органи місцевого самоврядування та райдержадміністрації. Наразі очікуємо на прийняття Верховною Радою законопроекту, норми якого дозволять місцевій владі не лише управляти фінансами, землею, ресурсами, а й вирішувати таким чином нагальні питання життєдіяльності громад та впливати на рівень соціального комфорту та якості життя виборців", – зазначив Чернишов.

За даними міністерства, на пленарному засіданні 3 листопада Верховна Рада має розглянути проект Закону №3651-д від 6 жовтня 2020 року, який має забезпечити безперервність реалізації завдань і повноважень як державних органів влади на місцях, так і органів місцевого самоврядування.

Проект Закону має врегулювати порядок функціонування органів місцевого самоврядування територіальних громад, районних рад, а також районних державних адміністрацій на новій територіальній основі, а також врегулювати питання правонаступництва нових місцевих та районних рад, їх виконавчих органів у частині прийнятих раніше рішень, бюджетів, фінансових та майнових зобов’язань, комунального і державного майна.

Документ врегулює питання розмежування майна, яке знаходиться в управлінні районних рад, зокрема об’єктів сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури та передачі його територіальним громадам.

Як повідомляв УНН, ще у вересні комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує ВР прийняти за основу та в цілому законопроект, який узгодить діяльність місцевих рад у зв’язку з ліквідацією і створенням нових районів.

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