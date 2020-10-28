В Минрегионе планируют привести органы местного самоуправления после выборов "в состояние дееспособности"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Проведение местных выборов 25 октября стало мощным толчком в развитии регионов, теперь необходимо привести в состояние дееспособности органы местного самоуправления и райгосадминистрации. Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.
"Проведение местных выборов на новой территориальной основе - это мощный толчок в развитие регионов и приближения жизни украинцев к европейским стандартам. Однако после местных выборов мы срочно должны привести в состояние дееспособности органы местного самоуправления и райгосадминистрации. Сейчас ожидаем принятия Верховной Радой законопроекта, нормы которого позволят местным властям не только управлять финансами, землей, ресурсами, но и решать таким образом насущные вопросы жизнедеятельности общин и влиять на уровень социального комфорта и качества жизни избирателей", - отметил Чернышов.
По данным министерства, на пленарном заседании 3 ноября Верховная Рада должна рассмотреть проект Закона №3651-д от 6 октября 2020 года, который должен обеспечить непрерывность реализации задач и полномочий как государственных органов власти на местах, так и органов местного самоуправления.
Проект Закона должен урегулировать порядок функционирования органов местного самоуправления территориальных общин, районных советов, а также районных государственных администраций на новой территориальной основе, а также урегулировать вопросы правопреемства новых местных и районных советов, их исполнительных органов в части принятых ранее решений, бюджетов, финансовых и имущественных обязательств, коммунального и государственного имущества.
Документ урегулирует вопросы разграничения имущества, находящегося в управлении районных советов, в частности объектов сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и передачи его территориальным общинам.
Как сообщал УНН, еще в сентябре комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует ВР принять за основу и в целом законопроект, который согласует деятельность местных советов в связи с ликвидацией и созданием новых районов.