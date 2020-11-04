Кабмин планирует установить порядок предоставления субвенции 5 областям и Киеву на проекты социнфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Правительство планирует утвердить порядок предоставления субвенции 5 областям и городу Киеву на некоторые проекты социальной инфраструктуры с акцентом на медицинской и образовательной сферах. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Новоизбранная власть должна иметь возможность активно работать. Мы для этого даем на места все необходимые ресурсы. И сегодня у нас на повестке дня тоже решения, которые направлены на поддержку регионов. Мы утвердим порядок предоставления субвенции 5 областям и городу Киеву на некоторые проекты социальной инфраструктуры. Акцент на медицинской и образовательной сферах. Что предусматривается: 100 млн грн будет выделено областному бюджету Харьковской области на строительство нового комплекса областного центра онкологии. 300 млн грн на строительство нового центра перинатологии, акушерства и гинекологии в городе Ужгороде. 4 млн грн на реконструкцию помещения для установление линейного ускорителя в Житомирском областном онкодиспансере. Также на строительство новых детских садов в Черкасской и Киевской областях будет выделено почти 90 млн грн", - сообщил Шмыгаль.
Также глава Кабмина отметил, что в контексте развития регионов "хотел бы поднять тему эффективности работы облгосадминистраций".
Напомним, в ВР закончили обсуждение новой редакции законопроекта о местных госадминистрациях.