Кабмин в пятницу представит экономический аудит Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Кабинет министров в пятницу представит результаты экономического аудита страны. Об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Мы прогнозируем, что в следующем году значительные государственные инвестиции и поддержка бизнеса позволят экономике быстро восстанавливаться. Для этого у нас есть стратегия, и в эту пятницу мы представим экономический аудит страны, а также экономическое видение до 2030 года", - сказал премьер.
По его словам, это - то, в чем очень нуждается Украина для "экономического прорыва".
"У нас амбициозная цель и у нас есть потенциал для ее достижения. Мы продемонстрируем этот потенциал буквально в конце этой недели", - добавил Шмыгаль.
Напомним, по словам Шмыгаля, правительство планирует утвердить порядок предоставления субвенции 5 областям и городу Киеву на некоторые проекты социальной инфраструктуры с акцентом на медицинской и образовательной сферах.