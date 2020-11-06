Детский сад и пиар на пустом месте: экономисты оценили аудит украинской экономики

“Мне не совсем понятна целесообразность этого аудита. Это выглядит пиаром на пустом месте. Речь идет о том, что у нас вообще должен происходить тщательный анализ, прежде всего, отчета о выполнении государственного бюджета. И его планирование — не на год, а среднесрочное — на три. Аудит на уровне десятилетий украинской экономики и, соответственно, здесь же утверждение годового бюджета, мне кажется очень большим противоречием. Я бы хотел видеть не аудит упущенных возможностей прошлого, а наоборот — стратегический документ о будущем, как Украина будет входить в топ-20 стран по ведению бизнеса, защиты инвестиций, конкурентоспособности и т.д.”, — сказал Блинов.

Он отметил, что аудит, по своей сути, — это все же отчет о выполнении определенных цифровых показателей за предыдущие периоды и, соответственно, это анализ текущего состояния ситуации в стране. И только если по результатам аудита идет утверждение какой-то стратегии развития — это тогда правильный шаг.

Кроме того, исполнительный директор ОО “Экономический дискуссионный клуб” Олег Пендзин заявил, что аудит украинской экономики напоминает детский сад.

“Давайте, я вам анекдот расскажу:” Маленький еврейчик хвастается папе и говорит, что сегодня сэкономил 15 копеек, поскольку всю дорогу бежал за троллейбусом, а тот взял и ударил его по голове и говорит: “Идиот, ты мог бежать за такси и сэкономить гривну ... ”. Собственно, этот анекдот вспоминается, когда вы слушаете выступление господина (премьер-министра Украины Дениса — ред.) Шмыгаля. Украина потеряла один триллион долларов — серьезно? Украина полтриллиона долларов недополучила на полезных ископаемых, которые найдены, но недобыты ... Мне трудно комментировать те вещи, потому что у нас в Украине очень сильно любят слово “если бы” да “кабы”. Вот если бы у нас в данной ситуации, то было — то мы бы, наверное, были богаче, если бы у нас Конституционный суд не выдал очень интересных решений, наверное, мы бы до конца этого года имели транш от МВФ и, наверное, мы были бы богаче, но мы не стали богаче, мы живем в реальном мире ... Все это напоминает мне детский сад“, - сказал Пендзин.

По его мнению, ничего конструктивного в аудите он сегодня не услышал.

“Никаких реальных вещей. Когда мы говорим об аудите, наверное, первый вопрос, который следовало определить - сколько государство должно заплатить людям, и сколько оно не заплатило, потому что деньги украли недобросовестные чиновники”, - отметил эксперт.

По его словам, такой аудит больше бы заинтересовал людей.

“Я не увидел в этом аудите того, чего я собственно хотел увидеть. Я хотел там увидеть не просто фразы по поводу того, сколько мы не добыли полезных ископаемых с украинской земли, и то, что мы не так хорошо продали эту землю, как хотелось бы. Я хотел бы услышать, а что мы в реальной действительности должны сделать, чтобы уже завтра люди стали богаче. То есть аудит предусматривал, с моей точки зрения, конкретный анализ тех или иных правительственных решений, которые могли бы улучшить людям жизнь, по крайней мере, не увеличить цену на газ для населения. Мы же услышали общие разговоры ни о чем ... ”, - рассказал Пендзин.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что экономический аудит показал, что за последние десять лет Украина потеряла один триллион долларов США нереализованного экономического потенциала.