Дитину поранено на Донеччині: голова ОВА каже, батьків попереджали про небезпеку, але вони знехтували нею

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Дитина отримала поранення у Донецькій області, яку продовжують острілювати російські окупанти. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"У Нью-Йорку поранено 2 людини, серед них - дитина. Батьки були попереджені про небезпеку, але знехтували нею. У містечку пошкоджено 6 будинків та інфраструктурний об'єкт", - повідомив Кириленко.

Деталі

Зі слів голови ОВА, ситуація по області станом на ранок 22 квітня за напрямками така:

  • На Донецькому напрямку 1 людина загинула в Очеретиному. У Мар'їнській громаді пошкоджено 3 приватні будинки: у Красногорівці, Максимільянівці та Зоряному. Зранку відбувся артобстріл Курахового поблизу державного підприємства.
  • На Горлівському напрямку росіяни ударили щонайменше чотирма ракетами по Костянтинівці - пошкоджено 3 двоповерхівки, 5 приватних будинків, 2 будівлі на території соціального закладу та адмінбудівлю. У Бахмуті зафіксовано пошкодження ще 5 багатоповерхівок.
  • На Лисичанському напрямку під обстрілами околиці Лиманської громади - без жертв.

Доповнення

Раніше в уряді схвалили механізм примусової евакуації дітей з одним із батьків із зон активних бойових дій.

Попри це, як повідомляли днями, 56 дітей все ще залишаються у прифронтових населених пунктах Донеччини.

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