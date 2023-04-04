На Донеччині у 21 населеному пункті оголошено примусову евакуацію дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. На Донеччині оголошено примусову евакуацію дітей у 21 населеному пункті. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах військового стану, передає УНН.
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Члени Коордштабу одноголосно підтримали рішення Донецької ОВА про оголошення обов’язкової евакуації 126 дітей із 21 населеного пункту Донеччини, де безпекова ситуація залишається критичною.
В області працює 5 евакуаційних екіпажів поліції «Білі янголи». Вони забезпечують безпечне вивезення дітей на броньованих автомобілях.
Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.
З питань евакуації з Донецької області звертайтеся до представників місцевої влади або ж за номером: (098) 890-33-18.
Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю звертайтеся за телефонами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.
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Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук заявила, що примусова евакуація дітей є додатковим інструментом в межах обов’язкової евакуації, яка наразі діє лише в Донецькій області.