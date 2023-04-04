В Донецкой области в 21 населенном пункте объявлена принудительная эвакуация детей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей в 21 населенном пункте. Соответствующее решение было принято на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения, передает УНН.
Детали
Члены Коордштаба единогласно поддержали решение Донецкой ОГА об объявлении обязательной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта Донецкой области, где ситуация с безопасностью остается критической.
В области работает 5 эвакуационных экипажей полиции «Белые ангелы». Они обеспечивают безопасный вывоз детей на бронированных автомобилях.
Эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или же законного представителя будут обеспечены бесплатным приютом, социальными гарантиями, гуманитарной помощью и психологической поддержкой.
По вопросам эвакуации из Донецкой области обращайтесь к представителям местной власти или же по номеру: (098) 890-33-18.
Для эвакуации тяжелобольных и лиц с инвалидностью обращайтесь по телефонам: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: До 14 апреля семьи с детьми должны покинуть Славянск, иначе родителей лишат опеки — Лях
Ранее
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что принудительная эвакуация детей является дополнительным инструментом в пределах обязательной эвакуации, которая сейчас действует только в Донецкой области.