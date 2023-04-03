До 14 квітня сім’ї з дітьми мають покинути Слов’янськ, інакше батьків позбавлять опіки — Лях

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"Тому зараз це буде відбуватись таким чином: якщо до 14 квітня не виїдуть ці сім’ї, то на жаль доведеться застосувати таку дію. Далі діти будуть знаходитись в соціальних закладах, в безпечному місті до їх розміщення в сім’ях, які приймуть їх", — сказав Лях

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Також, проблеми з добровільною евакуацією існують і в місті Бахмут, яке нараховує близько 84 тисяч жителів, за підрахунками станом на 24 лютого 2022 року. За словами голови Донецької ОДА Павла Кириленка, наразі там налічується близько 3 тисячі мешканців, серед яких 32 дитини. Ці сім'ї не хочуть виїжджати з міста. Також у місті були проведені вкрай небезпечні роботи по їх евакуації, наголосив Кириленко. Проте люди не просто відмовляються виїжджати з міста, вони навіть переховуються, щоб не їхати, наголосив голова Донецької ОВА.

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