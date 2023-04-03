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До 14 апреля семьи с детьми должны покинуть Славянск, иначе родителей лишат опеки - Лях

До 14 апреля семьи с детьми должны покинуть Славянск, иначе родителей лишат опеки - Лях

Киев • УНН

 • 2591936 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В случае отказа эвакуироваться до 14 апреля, родителей, которые будут находиться с детьми в городе Славянск Донецкой области, могут лишить опеки. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях в эфире одного из украинских каналов, пишет УНН.

Цитата

"Поэтому сейчас это будет происходить таким образом: если до 14 апреля не выедут эти семьи, то, к сожалению, придется применить такое действие. Далее дети будут находиться в социальных учреждениях, в безопасном городе, до их размещения в семьях, которые примут их ", - сказал Лях

Дополнение

Также, проблемы с добровольной эвакуацией существуют и в городе Бахмут, насчитывающем около 84 тысяч жителей, по состоянию на 24 февраля 2022 года. По словам главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, сейчас там насчитывается около 3 тысяч жителей, среди которых 32 ребенка. Эти семьи не хотят уезжать из города. Также в городе были проведены очень опасные работы по их эвакуации, подчеркнул Кириленко. Однако люди не просто отказываются уезжать из города, они даже прячутся, чтобы не ехать, подчеркнул глава Донецкой ОВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эвакуация детей из Бахмута: о физическом принуждении речь не идет, но отказаться от эвакуации нельзя - Верещук

 

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