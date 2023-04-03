До 14 апреля семьи с детьми должны покинуть Славянск, иначе родителей лишат опеки - Лях

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"Поэтому сейчас это будет происходить таким образом: если до 14 апреля не выедут эти семьи, то, к сожалению, придется применить такое действие. Далее дети будут находиться в социальных учреждениях, в безопасном городе, до их размещения в семьях, которые примут их ", - сказал Лях

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Также, проблемы с добровольной эвакуацией существуют и в городе Бахмут, насчитывающем около 84 тысяч жителей, по состоянию на 24 февраля 2022 года. По словам главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, сейчас там насчитывается около 3 тысяч жителей, среди которых 32 ребенка. Эти семьи не хотят уезжать из города. Также в городе были проведены очень опасные работы по их эвакуации, подчеркнул Кириленко. Однако люди не просто отказываются уезжать из города, они даже прячутся, чтобы не ехать, подчеркнул глава Донецкой ОВА.

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