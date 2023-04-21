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Верещук: 56 дітей все ще залишаються у прифронтових населених пунктах Донеччини

Верещук: 56 дітей все ще залишаються у прифронтових населених пунктах Донеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Від минулого тижня із населених пунктів Донеччини, де ведуться активні бойові дії, вдалося евакуювати 70 дітей. Так віцепрем’єр–міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук відповіла на запитання Радіо Свобода, пише УНН.

Деталі

За її словами, нині примусова евакуація дітей ведеться із 21 населеного пункту Донеччини. Ще минулого тижня там залишалося 126 дітей, станом на ранок четверга – 56. Люди охоче виїжджають, якщо розуміють, куди їдуть, заявила міністерка, водночас вона зазначила: на місцевих впливає і російська пропаганда.

Цитата

«У нас на сьогодні – примусова евакуація з Донецької області. 21 населений пункт, там, де ведуться активні бойові дії. Ми щодня отримуємо звіти про кількість дітей, які залишаються. До прикладу, станом на сьогодні (20 квітня - ред.) на ранок, у цих 21 пункті Донецької області залишається 56 дітей. Якщо порівняти, то минулого тижня було 126. Тобто 70 дітей нам вдалося вивезти», – сказала Верещук.

«Чи охоче люди їдуть? Звичайно, що так, якщо розуміють куди вони їдуть і що їх чекає. Ворожа пропаганда зробила усе, щоби люди зневірилися, люди не мали об’єктивної інформації, і, очевидно, не розуміли, що відбувається. Наше завдання як влади зробити так, щоб люди розуміли, що відбувається, об’єктивно оцінювали ступені ризику, особливо для дітей, особливо для тих, хто не може про себе подбати самотужки і евакуюватися», – додала вона.

Віцепрем’єрка також зауважила, що регіональна примусова евакуація дітей триває у прифронтових селах Херсонщини та Запоріжжя.

«У нас на сьогодні також є обов’язкова евакуація на Херсонщині. Регіональна обов’язкова евакуація із прифронтових сіл, такі як Козацьке і решта. Там теж вона відбувається, і люди їдуть, знаючи куди вони їдуть, тобто це Закарпаття, це Одеська область та інші регіони нашої держави. Якщо ми говоримо про Запоріжжя, то там є також сіра зона: Оріхове, Гуляйполе і інші населені пункти, звідки проводиться обов’язкова евакуація дітей», – підсумувала міністерка.

Доповнення

Раніше схвалили механізм примусової евакуації дітей з одним із батьків із зон активних бойових дій.

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