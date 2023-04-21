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Верещук: 56 детей все еще остаются в прифронтовых населенных пунктах Донецкой области

Верещук: 56 детей все еще остаются в прифронтовых населенных пунктах Донецкой области

Киев • УНН

 • 477675 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. С прошлой недели из населенных пунктов Донецкой области, где ведутся активные боевые действия, удалось эвакуировать 70 детей. Так вице-премьер–министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук ответила на вопрос Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

По ее словам, сейчас принудительная эвакуация детей ведется из 21 населенного пункта Донецкой области. Еще на прошлой неделе там оставалось 126 детей, по состоянию на утро четверга – 56. Люди охотно выезжают, если понимают, куда едут, заявила министр, в то же время она отметила: на местных влияет и российская пропаганда.

Цитата

«У нас на сегодня – принудительная эвакуация из Донецкой области. 21 населенный пункт, там, где ведутся активные боевые действия. Мы ежедневно получаем отчеты о количестве детей, которые остаются. К примеру, по состоянию на сегодня (20 апреля - ред.) на утро, в этих 21 пункте Донецкой области остается 56 детей. Если сравнить, то на прошлой неделе было 126. То есть 70 детей нам удалось вывезти», – сказала Верещук.

«Охотно ли люди едут? Конечно, да, если понимают куда они едут и что их ждет. Вражеская пропаганда сделала все, чтобы люди отчаялись, люди не имели объективной информации, и, очевидно, не понимали, что происходит. Наша задача как власти сделать так, чтобы люди понимали, что происходит, объективно оценивали степени риска, особенно для детей, особенно для тех, кто не может о себе позаботиться самостоятельно и эвакуироваться», – добавила она.

Вице-премьер также отметила, что региональная принудительная эвакуация детей продолжается в прифронтовых селах Херсонской и Запорожской областей.

«У нас сегодня также есть обязательная эвакуация в Херсонской области. Региональная обязательная эвакуация из прифронтовых сел, такие как Козацкое и остальные. Там тоже она происходит, и люди едут, зная куда они едут, то есть это Закарпатье, это Одесская область и другие регионы нашего государства. Если мы говорим о Запорожской области, то там есть также серая зона: Орехово, Гуляйполе и другие населенные пункты, откуда проводится обязательная эвакуация детей», – подытожила министр.

Дополнение

Ранее одобрили механизм принудительной эвакуации детей с одним из родителей из зон активных боевых действий.

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