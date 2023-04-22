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Ребенок ранен в Донецкой области: глава ОВА говорит, родителей предупреждали об опасности, но они пренебрегли ею

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Ребенок получил ранения в Донецкой области, которую продолжают обстреливать российские оккупанты. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В Нью-Йорке ранены 2 человека, среди них - ребенок. Родители были предупреждены об опасности, но пренебрегли ею. В городке повреждены 6 домов и инфраструктурный объект", - сообщил Кириленко.

Детали

По словам главы ОВА, ситуация по области по состоянию на утро 22 апреля по направлениям такова:

  • На Донецком направлении 1 человек погиб в Очеретино. В Марьинской громаде повреждены 3 частных дома: в Красногоровке, Максимильяновке и Зоряном. Утром состоялся артобстрел Курахово вблизи государственного предприятия.
  • На Горловском направлении россияне ударили по меньшей мере четырьмя ракетами по Константиновке - повреждены 3 двухэтажки, 5 частных домов, 2 здания на территории социального учреждения и админздание. В Бахмуте зафиксировано повреждение еще 5 многоэтажек.
  • На Лисичанском направлении под обстрелами окрестности Лиманской громады - без жертв.

Дополнение

Ранее в правительстве одобрили механизм принудительной эвакуации детей с одним из родителей из зон активных боевых действий.

Несмотря на это, как сообщали на днях, 56 детей все еще остаются в прифронтовых населенных пунктах Донецкой области.

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