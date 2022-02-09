“Динамо” здобуло ще одну перемогу на зборах в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Київське “Динамо” зіграло в Туреччині контрольний поєдинок із однойменним клубом із Тбілісі, повідомляє УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.
Деталі
Перший тайм команди розпочали у невисокому темпі, придивляючись одна до одної. А єдиний гол у грі був оформлений на 21 хвилині. Кулачу вдалося розпорядитися своїм шансом: отримавши пас від Буяльського, він з-за меж штрафного майданчика пробив точно у дальній кут воріт, вивівши свою команду уперед — 1:0.
Лише наприкінці зустрічі суперники із Тбілісі змогли відсунути гру до воріт Моргуна, виконати кілька стандартних положень та створити загрозу. Однак це все не принесло їм дивідендів.
Раніше “динамівці” обіграли болгарський “Лудогорець” та сербські “Чукарички” (3:2), і звели внічию гру із чорногорським “Рударом” (1:1).
Що передувало цьому
Український нападник провів дебютний матч за “Сампдорію”.