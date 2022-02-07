Український нападник провів дебютний матч за "Сампдорію"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Український нападник Владислав Супряга відіграв дебютний офіційний поєдинок у складі "Сампдорії", інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі
На початку поєдинку італійської Серії А проти "Сассуоло" вже на п'ятій та сьомій хвилинах генуезький клуб забезпечив собі перевагу у два м'ячі завдяки точним ударам Франческо Капуто та Стефано Сенсі.
На 36-й хвилині зустрічі на полі з'явився новачок "Сампдорії" Владислав Супряга, який замінив форварда Маноло Габб'ядіні, який зазнав травми. Однак пізніше, а саме на 58-й хвилині, і сам українець покинув поле через пошкодження.
Зустріч завершилася із переконливою перевагою "Сампдорії" – 4:0.
Доповнення
Команда українського нападника посідає 16-е місце в Серії А з 23-а пунктами в активі.