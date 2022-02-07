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15 марта, 19:03 • 105840 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141194 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 104134 просмотра

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Украинский нападающий провел дебютный матч за "Сампдорию"

Украинский нападающий провел дебютный матч за "Сампдорию"

Киев • УНН

 • 18807 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украинский нападающий Владислав Супряга сыграл дебютный официальный поединок в составе "Сампдории", информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.

Детали

В начале поединка итальянской Серии А против "Сассуоло" уже на пятой и седьмой минутах генуэзский клуб обеспечил себе преимущество в два мяча благодаря точным ударам Франческо Капуто и Стефано Сенси.

На 36-й минуте встречи на поле появился новичок "Сампдории" Владислав Супряга, заменивший форварда Маноло Габбьядини, который получил травму. Однако позже, а именно на 58-й минуте, и сам украинец покинул поле из-за повреждения.

Встреча завершилась с убедительным преимуществом "Сампдории" - 4:0.

Дополнение

Команда украинского нападающего занимает 16-е место в Серии А с 23-а пунктами в активе.

Украинские Национальные Новости

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