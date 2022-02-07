Украинский нападающий провел дебютный матч за "Сампдорию"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украинский нападающий Владислав Супряга сыграл дебютный официальный поединок в составе "Сампдории", информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.
Детали
В начале поединка итальянской Серии А против "Сассуоло" уже на пятой и седьмой минутах генуэзский клуб обеспечил себе преимущество в два мяча благодаря точным ударам Франческо Капуто и Стефано Сенси.
На 36-й минуте встречи на поле появился новичок "Сампдории" Владислав Супряга, заменивший форварда Маноло Габбьядини, который получил травму. Однако позже, а именно на 58-й минуте, и сам украинец покинул поле из-за повреждения.
Встреча завершилась с убедительным преимуществом "Сампдории" - 4:0.
Дополнение
Команда украинского нападающего занимает 16-е место в Серии А с 23-а пунктами в активе.