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15 марта, 19:03 • 102649 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134103 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118429 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112336 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102072 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100121 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87440 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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“Динамо” одержало еще одну победу на сборах в Турции

“Динамо” одержало еще одну победу на сборах в Турции

Киев • УНН

 • 13710 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Киевское “Динамо” сыграло в Турции контрольный матч с одноименным клубом из Тбилиси, сообщает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Детали

Первый тайм команды начали в невысоком темпе, присматриваясь друг к другу. А единственный гол в игре был оформлен на 21 минуте. Кулачу удалось распорядиться своим шансом: получив пас от Буяльского, он из пределов штрафной пробил точно в дальний угол ворот, выведя свою команду вперед — 1:0.

Лишь в конце встречи соперники из Тбилиси смогли отодвинуть игру к воротам Моргуна, выполнить несколько стандартных положений и создать угрозу. Однако это все не принесло им дивидендов.

Ранее “динамовцы” обыграли болгарский “Лудогорец” и сербские “Чукарички” (3:2), и свели вничью игру с черногорским “Рударом” (1:1).

Что предшествовало этому

Украинский нападающий провел дебютный матч за “Сампдорию”.

Украинские Национальные Новости

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спорт

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