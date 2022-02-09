“Динамо” одержало еще одну победу на сборах в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Киевское “Динамо” сыграло в Турции контрольный матч с одноименным клубом из Тбилиси, сообщает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.
Детали
Первый тайм команды начали в невысоком темпе, присматриваясь друг к другу. А единственный гол в игре был оформлен на 21 минуте. Кулачу удалось распорядиться своим шансом: получив пас от Буяльского, он из пределов штрафной пробил точно в дальний угол ворот, выведя свою команду вперед — 1:0.
Лишь в конце встречи соперники из Тбилиси смогли отодвинуть игру к воротам Моргуна, выполнить несколько стандартных положений и создать угрозу. Однако это все не принесло им дивидендов.
Ранее “динамовцы” обыграли болгарский “Лудогорец” и сербские “Чукарички” (3:2), и свели вничью игру с черногорским “Рударом” (1:1).
Что предшествовало этому
Украинский нападающий провел дебютный матч за “Сампдорию”.