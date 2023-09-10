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"Динамівський" захисник не допоможе збірній проти Італії

"Динамівський" захисник не допоможе збірній проти Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Захисник "київського" Динамо Олександр Тимчик не встиг підготуватися до матчу з італійцями, він достроково залишив розташування національної збірної. Про це повідомляє УАФ, пише УНН.

Деталі

Захисник "київського" Динамо Олександр Тимчик, який мав запалення м'язів привідної групи м'язів стегна, через що пропустив матч проти збірної Англії, не встиг відновитися й до матчу проти Італії. Тренерським штабом було прийнято рішення достроково відпустити гравця, щоб від продовжував реабілітацію у клубі.

У той же час, замінений у перерві матчу зі збірною Англії Микола Матвієнко почувається нормально та працює разом із командою "синьо-жовтих".

До гри зі збірною Італії готуються:

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін.

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Денис Попов, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Сергій Кривцов, Богдан Михайличенко.

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський, Олександр Караваєв, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина, Олександр Піхальонок, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук.
Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.

Резервний список: Олександр Сваток, Арсеній Батагов, Данило Сікан.

Матч між збірними України та Італії відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45.

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