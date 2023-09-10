"Динамовский" защитник не поможет сборной против Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Защитник "киевского" Динамо Александр Тымчик не успел подготовиться к матчу с итальянцами, он досрочно покинул расположение национальной сборной. Об этом сообщает УАФ, пишет УНН.
Детали
Защитник "киевского" Динамо Александр Тымчик, который имел воспаление мышц приводящей группы мышц бедра, из-за чего пропустил матч против сборной Англии, не успел восстановиться и к матчу против Италии. Тренерским штабом было принято решение досрочно отпустить игрока, чтобы он продолжал реабилитацию в клубе.
В то же время, замененный в перерыве матча со сборной Англии Николай Матвиенко чувствует себя нормально и работает вместе с командой "сине-желтых".
К игре со сборной Италии готовятся:
Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.
Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Денис Попов, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Богдан Михайличенко.
Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский, Александр Караваев, Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина, Александр Пихаленок, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Сергей Сидорчук.
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.
Резервный список: Александр Сваток, Арсений Батагов, Даниил Сикан.
Матч между сборными Украины и Италии состоится 12 сентября и начнется в 21:45.
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